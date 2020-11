Ranieri: "Candreva all'Inter faceva solo corsa. Keita e Silva fermi da febbraio: serve tempo"

Keita, Adrien Silva e Candreva dall'inizio? I tre principali rinforzi di mercato della Sampdoria di Claudio Ranieri sono subentrati a gara in corso nel derby pareggiato questa sera. In conferenza stampa, risponde proprio il tecnico testaccino: "Sono tre giocatori importantissimi per noi ma Antonio ha finito il campionato scorso ad agosto e poi si è allenato a parte. Nell'Inter faceva in pratica solo le corse, non una partita e nulla di tutto ciò. Un conto è correre così e, anche in allenamento, fare le partite. Keita e Adrien Silva è da febbraio che non si muovono, quindi è ancora più difficile per loro portarli ad una condizione accettabile. Si stanno impegnando tantissimo in allenamento, quando posso li metto dentro ma non posso metterli dall'inizio perché non mi tengono un tempo. Nell'ultima mezzora, quando la squadra avversaria è un po' più stanca, loro possono fare la differenza perché la qualità e l'intelligenza tattica è altissima".

