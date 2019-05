Ranieri conferma l'addio alla Roma: cosa ha fatto in questi tre mesi

© foto di Federico Gaetano

Claudio Ranieri non sarà l'allenatore della Roma nella prossima stagione. Questo a dispetto delle voci che lo volevano come possibile confermato (soprattutto in caso di "promozione" di Francesco Totti) decidendo di farsi da parte, annunciandolo in conferenza stampa. Una sorta di traghettatore che ben sapeva quale fosse il suo ruolo, tre mesi o poco meno per cercare di riportare la Roma in Champions League.

COSA HA TROVATO - I giallorossi erano appena usciti dalla massima competizione internazionale, perdendo contro il Porto in maniera beffarda. L'esonero di Di Francesco subito, la risoluzione contrattuale con Monchi il giorno dopo, una squadra in preda a lotte intestine e una dirigenza troppo frammentaria. Il 3-0 contro la Lazio della settimana prima era stato un campanello d'allarme troppo evidente per non essere ascoltato, l'eliminazione con il Porto la goccia che fa traboccare il vaso.

COSA HA FATTO - Al suo arrivo la forma era precaria, la vittoria contro l'Empoli quasi fortunosa, le sconfitte contro SPAL e Napoli dettate da un momento decisamente no dal punto di vista fisico. Evidente soprattutto nella gara contro gli azzurri, dopo le assenze per la settimana della Nazionale. La Roma ha blindato la retroguardia dalla Fiorentina in poi, anche soffrendo contro Sampdoria e Udinese, giocando meglio dell'Inter a San Siro e dimostrando un bel calcio contro il Cagliari. In linea di massima ha dato tranquillità e serenità all'ambiente, isterico fino a quel momento.

COSA LASCIA - L'ultimo pareggio contro il Genoa, però, rischia di essere decisivo, in negativo, per la corsa Champions. Mancano tre partite alla fine, la Roma sta trovando una sorta di bilanciamento anche grazie alle sue decisioni. La più importante è quella di lasciare fuori Robin Olsen, lascito estivo di Monchi, con Mirante che sta dimostrando di potere essere un buon titolare. Servirà il rilancio di Pastore, quello di Kluivert sta avvenendo, mentre Schick continua a sembrare un corpo estraneo.

SERVE LA RIVOLUZIONE? - A centrocampo la Roma rischierà di perdere Pellegrini, perché ha una clausola rescissoria, mentre in difesa il nome caldo è quello di Manolas. In generale il rischio è quello che i giallorossi debbano comunque cambiare molto, se non tutto, nella prossima estate, per una rifondazione senza Ranieri.