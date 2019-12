Ranieri consiglia Gabbiadini: "Deve sorridere di più alla vita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Claudio Ranieri ci ha abituato a dire sempre la verità, anche quando si tratta di conferenze stampa. In quella prevista per la sfida contro il Parma, il tecnico della Sampdoria ha elogiato Manolo Gabbiadini, giocatore che sta crescendo molto nel rendimento delle ultime settimane, dandogli però anche un consiglio paterno per farlo rendere ancora di più: "Manolo è un fior di giocatore. Se riuscisse a sorridere di più alla vita sarebbe apposto". Chissà se l'attaccante blucerchiato riuscirà a svolgere il compito che gli ha richiesto il proprio allenatore, intanto nelle gerarchie ha scalato nettamente le posizioni ed è pronto a tornare in campo già dalla sfida di domani.