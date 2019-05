Ranieri controcorrente: "Magari il punto di oggi ci porterà in Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Roma Claudio Ranieri, intervistato da Roma Tv, ha analizzato così il pareggio di Genova: "Difficile dire cosa serviva in più oggi. Sapevamo di venire qui e trovare un fortino, dovevamo saperlo aggirare nel modo giusto. Dovevamo far girare palla più velocemente, sfruttando gli esterni. Ci siamo riusciti in poche occasioni, una in particolare con una combinazione tra Dzeko, Florenzi e Pellegrini e abbiamo calciato fuori. All'ultimo eravamo riusciti a fare gol, la cosa più difficile. Peccato perché speravo di aver portato a casa questi tre punti, però bisogna accettare il risultato. Per fortuna poi Mirante ha parato il rigore e chissà che questo punto non ci permetta di agganciare la Champions League. Volevamo fare 12 punti, non è più possibile. Facciamone 9, restando convinti fino all'ultimo, poi tireremo le somme".

Su come andare avanti: "Bisogna lottare, l'obiettivo è lontano, ma prima era ancora più lontano. Dobbiamo cercare di fare il massimo, oggi ci abbiamo provato. Sono stati bravi anche gli avversari. Conoscevamo la forza di Romero di testa, lo avevamo schermato, ma è riuscito a divincolarsi all'ultimo".

Su cosa serve alla Roma: "La squadra deve convincersi di potercela fare e lottare fino all'ultimo per questo. Perché se partiamo con l'idea di non arrivare e non cerchiamo di fare i 9 punti non va bene".

Sulle conseguenze del risultato dell'Atalanta sulla sua squadra: "Sappiamo che l'Atalanta sta attraversando un periodo magnifico, sapevamo che poteva vincere. A me non interessa quello che fanno gli avversari, penso a ciò che posso fare io. Mi auguro che anche i miei giocatori la pensino così".

Su De Rossi: "Tornerà in gruppo martedì e valuteremo le condizioni di tutti".