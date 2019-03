Ranieri: "Cresciuto a Testaccio, la Roma è nel dna. Non ho dormito"

Nel corso della chiacchierata a Roma TV, Claudio Ranieri ha raccontato anche il suo stato d'animo nel tornare sulla panchina giallorossa. "Tornare a Roma per me significa tanto, tutto. Sono stato tifoso della Roma fin da bambino, poi giocatore e allenatore. Stanotte quando ho saputo di poter essere io l'allenatore non ho dormito, lo vedo come un segnale positivo. La mia romanità, nascere a San Saba, crescere a Testaccio mi lega alla Roma che era nel mio DNA. Tutta la mia vita calcistica è legata a questi colori. Ricordo che quando ero calciatore e giocavo nel Catania, facemmo gli spareggi a Roma e prima di entrare allo stadio facevo mettere la canzone di Antonello Venditti, per caricare la squadra. È stata una lunga giornata, ma quando si fanno le cose con passione non si sente la fatica. Sono tornato a Trigoria, l'ho trovata cambiata con molte cose nuove. Si sta dando una struttura da squadra internazionale e questo da tifoso non può che farmi piacere".