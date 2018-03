Ranieri: "Darei un'altra chance a Balotelli. Buffon deve restare nel calcio"

© foto di Imago/Image Sport

Claudio Ranieri, allenatore del Nantes e uno dei candidati alla panchina della Nazionale azzurra, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di Radio Anch'Io lo Sport: "Balotelli in azzurro? Io non lo so, però vedendolo qui dico che fa la differenza in Francia. Visto che bisogna trovare il goleador, penso che Mario avrebbe bisogno di fare una prova per dimostrare, o meno, di maturare. Il futuro di Buffon? Gigi ha un carisma e un'intelligenza superiore alla media. Deve restare nel calcio quando appenderà le scarpette. Saprà benissimo dove collocarsi e se scegliere la Nazionale o la Juventus".