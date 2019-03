Claudio Ranieri oggi ha parlato per la prima volta in conferenza stampa da nuovo allenatore della Roma, affrontando anche il tema del contratto di sole dodici partite, e le motivazioni dietro a questa sua scelta di accettare: "Solo perché è la Roma. Se mi chiama, rispondo, ma da altre parti non avrei accettato. Sapete il perché. Roma ti dà emozioni che in altri posti non sono così speciali. Qui si vive di calcio 25 ore al giorno, in ogni sede: radio, tv, giornali... Dei soldi non mi importa: sono venuto per la maglia, non per quelli".