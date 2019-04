© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Zaniolo ha detto più volte che vuole restare a Roma". Claudio Ranieri parla oggi da allenatore ma per chi conosce il mondo del pallone, per chi è abituato a leggerlo, sono dichiarazioni da dirigente. Immaginate semplicemente che il prosieguo delle frasi siano quelle del direttore tecnico della Roma, non dell'allenatore. "Zaniolo ha un contratto e la società non ha intenzione di venderlo. Arriviamo a luglio, anche perché per legge prima non può rinnovare, e poi potrà allungare per un altro anno. La volontà di tutti è quella di proseguire insieme". C'è la tecnicalità dei cavilli del contratto, con Zaniolo già blindato dal contratto più lungo possibile e per questo ancora non prolungabile. C'è il futuro, peraltro. Perché Ranieri è arrivato per traghettare e per poi salutare, almeno la panchina. Invece dice "proseguire insieme". E per insieme intende Zaniolo, la Roma e pure Ranieri. Che parla da dirigente navigato.