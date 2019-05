© foto di Federico Gaetano

Grazie alla vittoria contro la Juventus, la Roma di Claudio Ranieri resta in corsa per l'Europa. Se Champions o Europa League, dipenderà più dalle avversarie che dai giallorossi, che ora possono soltanto vincere le prossime due partite e sperare. Nel frattempo - sottolinea Il Messaggero - il successo non cambia i piani dell'allenatore: "Restare in società con un altro ruolo? Quando sono tornato mi è stato offerto e ho detto no. Finisce l'anno e finisce tutto", le parole ribadite ancora una volta da Ranieri.

Quale sarà l'epilogo - si legge - Ranieri uscirà comunque da trionfatore. Anche se la Roma da quando è subentrato ha perso una posizione in classifica e rischia di giocare i preliminari di Europa League qualora la Lazio dovesse vincere la coppa Italia - infatti - all'allenatore va dato un merito particolare, è quello di aver puntato (e vinto) decisamente la scommessa su alcuni giocatori. Ad esempio preferendo Mirante e Olsen, mossa che ha dato sicurezza alla difesa (e a Fazio). E poi scommettendo su Kluivert, calciatore che con lui ha lasciato intravedere le qualità che hanno convinto la Roma ad acquistarlo