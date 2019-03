© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Claudio Ranieri, oggi intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida alla SPAL, parla così dello stato psicologico della sua squadra, attesa da una difficile rincorsa su Inter e Milan: "Dalla Roma si aspetta sempre tanto e si arriva dopo due sconfitte consecutive, è logico che non essendoci giocatori importanti in campo e mettendo insieme una squadra che non gioca insieme è logico che io debbo dire ‘giocate senza paura’, voglio una squadra libera di condizionamenti per questo motivo”.

I giocatori a Roma si sentono di passaggio?

"Non credo e se anche si dovessero sentire di passaggio dovrebbero rendere ancora di più, io credo nella voglia di mettersi in mostra".