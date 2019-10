Ranieri ha firmato: è il nuovo allenatore della Sampdoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico di Testaccio pochi minuti fa ha firmato il contratto da due milioni di euro a stagione che lo legherà alla società blucerchiata per le prossime due stagioni. Il rinnovo per il campionato 2020/21, riporta 'Sky', scatterà in automatico in caso di salvezza.