Ranieri: "Mi aspettavo di più da Dzeko-Schick. SPAL squadra, Roma no"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Roma Claudio Ranieri ha analizzato così la sconfitta con la SPAL in conferenza stampa: "Ci hanno sorpreso sul campo, ma sapevamo dove era la forza della SPAL. Sapevamo che i gol che facevano provenivano spesso dalla fasce laterali, soprattutto da quella destra per il gol sulla sinistra. Sapevamo tutto, ma nonostante ciò non siamo stati in grado di fermarli. Pur soffrendo, la SPAL è una signora squadra. Ha determinazione. Loro sono stati squadra e noi no. Siamo stati un gruppo di giocatori che ha provato a fare la differenza singolarmente. Dzeko-Schick? Mi aspettavo di più onestamente. Loro hanno chiuso bene. Avevamo pensato di saltare il centrocampo per mettere in difficoltà i centrali ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo giocato di più palla a terra per cercare di entrare perché loro stavano tutti al limite dell’area. Le poche volte che l’abbiamo fatto, l’abbiamo fatto bene. Juan Jesus contro Lazzari? Lui aveva già giocato in quel ruolo, pensavo fosse quello più idoneo. Squadra senz'anima? Non siamo stati squadra. Abbiamo giocato contro una squadra inferiore, ma non l’abbiamo dimostrato. Loro hanno giocato da squadra, hanno vinto tutti i duelli. Ai miei posso dire che si sono impegnati, ma come singoli, non come squadra”. Lo riporta Vocegiallorossa.it.