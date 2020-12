Ranieri: "Milan, la spensieratezza della gioventù ti fa fare cose che gli esperti non fanno"

Claudio Ranieri, nel corso dell'intervista a Sky ha commentato così il Milan primo in classifica. Squadra più forte del campionato? "Difficile dirlo. Adesso gioca bene, fanno movimenti sincronizzati per rompere la linea difensiva. Stanno bene fisicamente: hanno giocato giovedì, ma non s'è visto. Non so se sia la più forte, ma c'è la spensieratezza della gioventù che ti fa fare cose che con giocatori più esperti magari non fai perché pensi troppo".