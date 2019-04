© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ha parlato così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ai microfoni di Radio Rai dopo il pari contro la Fiorentina. "E' un momento particolare, era importante dare un prova di orgoglio e i ragazzi hanno dimostrato di voler lottare. Sono contento della prestazione dei ragazzi, non hanno mai dato la profondità alla Fiorentina e adesso non è facile rimontare due volte in questo momento psicologico. Dzeko? Si è mosso bene e ha lottato, gli è mancato soltanto il gol. Non leggo mai nulla, mi sono messo l'elmetto e lavoro. Ho chiesto alla squadra una prova di orgoglio, avevamo preso quattro gol dal Napoli correndo più di loro però abbiamo corso male. Ho chiesto di sacrificarsi l'uno per l'altro, sicuramente la Fiorentina avrebbe riprovato a giocare con le palle lunghe. Sono contento, l'allenamento è servito. Zaniolo? Bene, deve migliorare nel ricevere palla nello spazio mentre spalle alla porta diventa più complicato. La sostituzione di Kluivert è perchè volevo qualcosa in più, avevo Pellegrini che è molto bravo da trequartista. Olsen? E' un ragazzo che parla poco, mi sembrava giusto dare un'opportunità a Mirante".