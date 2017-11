Ranieri: "Per l'Italia con la Svezia sarà dura, non ha nulla da perdere"

© foto di Imago/Image Sport

Il tecnico del Nantes, Claudio Ranieri, parla a La Gazzetta dello Sport dando anche la sua opinione sullo spareggio Mondiale tra Svezia e Italia: "Non sarà una sfida facile. La Svezia è superorganizzata e non ha nulla da perdere. La cosa che mi dà positività è che noi in queste gare diamo sempre il massimo. La chiave importante è andare in Svezia e cercare il risultato nella prima partita. Poi a Milano, con lo stadio pieno, ci sarà una carica particolare. In Italia con match di questo livello l’adrenalina è a mille. Meglio o peggio un Svezia senza Ibrahimovic? Io dico sempre meglio, perché uno come lui può inventare la giocata decisiva all’improvviso. Saranno più compatti, ma non avranno il mago".