Ranieri saluta: "Grazie di vero cuore. Per la Samp rimarranno sempre amore e riconoscenza"

vedi letture

Intervistato dal canale ufficiale della società, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato il successo contro il Parma: "Avevo detto che avrei voluto ottenere i 52 punti e mi sarebbe bruciato non arrivarci: questa squadra ha dato tutto fino alla fine e devo solo dirle grazie. Avevo detto ai ragazzi: avreste meritato tutti di giocare questa sera, mi spiace che non si possa. Vado via, ma mi resterà per sempre il ricordo di un gruppo meraviglioso, fatto di grandi professionisti, con i quali si è creato un feeling fin da subito. Peccato non aver conosciuto a fondo il pubblico: il COVID ci ha distrutto questa possibilità. Ma non scorderò mai la partita casalinga con il Lecce: il supporto dei tifosi e i fischi alla fine. Ci hanno spronato finché la palla era in gioco, non mi era mai successo in vita mia. Grazie di vero cuore, davvero. Per la Samp rimarranno sempre amore e riconoscenza".