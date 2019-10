© foto di Insidefoto/Image Sport

"Il vincitore del The Best FIFA Men's Coach Award nel 2016, Claudio Ranieri, ha una nuova casa in Serie A". Dopo l'ufficialità del suo approdo alla guida della Sampdoria, per mister Claudio Ranieri arrivano anche i complimenti della FIFA. Questo il tweet della Fédération Internationale de Football Association per dare il bentornato in panchina al tecnico romano: