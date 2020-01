© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta odierna con la Lazio, l'allenatore blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato anche di mercato: "Se dovesse andar via Caprari, dovrebbe arrivarne uno più forte. Io sono contento dei miei quattro attaccanti. Leggo anche io le notizie di mercato, ma non do nessun benestare. Defrel? Era qui lo scorso anno, non credo possa ritornare. Noi abbiamo bisogno di due difensori centrali destri. Non sarà facile, ma sono fiducioso", le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria.