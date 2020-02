vedi letture

Ranieri: "Sempre creduto nelle qualità della Samp. Fiorentina? Non me l'aspettavo così"

Nel corso della sua lunga intervista al Corriere dello Sport il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato del suo lavoro in blucerchiato: "Sapevo che la squadra era buona e che stava solo attraversando un periodo difficile perché non era abituata a stare in certe condizioni di classifica. Ero convinto che saremmo risaliti: bastava solo ridare serenità, convinzione e autostima a questi ragazzi. La salvezza? Ho sempre detto 40 e non cambio idea".

Il pensiero del tecnico campione di Premier col Leicester si sposta poi sulla Fiorentina, prossima avversaria della Samp: "Sinceramente non me l'aspettavo così in difficoltà. Di certo è una squadra con dei valori importanti. Chi toglierei? Chiesa. E' uno forte, che può decidere sempre la gara".