Ranieri senza Keita-Gabbiadini: "Ma ho Quagliarella, può giocare fino a 40 anni come Totti"

La gara di domenica tra Roma e Sampdoria vede il tecnico Claudio Ranieri, oggi sulla panchina blucerchiata, come uno dei protagonisti tanto attesi. "Una partita difficile", come l'ha definita lo stesso Ranieri al Corriere dello Sport. "Mancheranno Keita e Gabbiadini? Sono due giocatori importanti per noi. Però c’è Quagliarella in gran forma e faremo di necessità virtù. Se può giocare fino a quarant'anni come Totti? Certo, si cura molto, si allena bene, non gli manca tanto".