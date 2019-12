Ranieri sfida T.Motta: "Quando andò via dall'Inter si spense la luce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del derby della Lanterna in programma per sabato, DAZN ha intervistato il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri che ha parlato di Thiago Motta, suo avversario in panchina ma anche suo ex calciatore ai tempi dell'Inter: "Ce l'ho un po' con Thiago Motta ma anche con Moratti, visto che quando allenavo l'Inter dissi al presidente che non volevo farlo partire. Thiago si era messo d'accordo con il Paris Saint Germain per andare in Francia ma gli chiesi di restare con noi fino a fine stagione. Come andò lui si spense la luce. È incredibile come un uomo possa cambiare le cose".