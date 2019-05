© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un po' mi ha sorpreso". Non solo Roma-Juve, nelle parole di Claudio Ranieri. Perché il tecnico giallorosso, grande conoscitore del calcio inglese, ha commentato anche l'en plein delle squadre d'oltremanica in Europa: "Anni fa feci questo discorso: loro non hanno un break invernale, non si arriva a fine stagione con tutte le energie proprio per questo motivo. Che andava a discapito della fase finale delle coppe e anche della Nazionale. Evidentemente gli allenatori hanno cambiato qualcosa, c'è stato anche quel quid bellissimo che è il calcio e che ha fatto sì che fosse possibile".

Poi i complimenti al Liverpool: "Klopp sta facendo un lavoro stupendo perché ha giocatori che sposano la sua filosofia. E allora si vede un Liverpool spumeggiante. Sono contento che sia riuscito a far vedere alla fine quello che si vedeva all'inizio: finora la lacuna erano gli alti e bassi. Faceva alcune cose in casa e altre in trasferta. Ora le fa sia in casa che in trasferta".