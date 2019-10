Ranieri su Quagliarella: "Carattere particolare ma si sta sciogliendo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Claudio Ranieri ha iniziato una nuova avventura in Serie A scegliendo di provare a portare fuori dalla zona retrocessione la Sampdoria del presidente Ferrero. Oggi ha parlato per la prima volta in vista di una partita di campionato dopo la presentazione avvenuta negli scorsi giorni, ecco cosa ha dichiarato a proposito di Fabio Quagliarella: "E' un carattere un po' particolare ma si sta sciogliendo e mi auguro che domani lo faccia ancora di più. Sappiamo che la vita del goleador è legata alla rete, l'anno scorso è stato capocannoniere, quest'anno magari non lo sarà ma i gol li farà".

