Ranieri su Quagliarella: "Vicino a sbloccarsi, ma se non vedo non credo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due giorni dalla sfida di domenica alle 18 al "Ferraris" contro l'Udinese, il tecnico Claudio Ranieri ha parlato così del bomber dellla Sampdoria Quagliarella: "Lo vedremo domenica sera se la sosta ha fatto bene o male. Devo però dire che lavorare con la squadra fa davvero piacere. Su Fabio dico che sono sempre come San Tommaso. Se non vedo e tocco, non credo. Fabio sta facendo buone cose, è vicino a sbloccarsi".