Ranieri su Zaniolo: "Giocatore importante, da esterno può sfruttare la sua forza dirompente"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri parla così di Nicolò Zaniolo, talento della Roma che ha allenato durante l'ultima esperienza in giallorosso: "Non ho avuto a disposizione il miglior Zaniolo. Era al primo anno in serie A ed era un po’ stanco. Però si vedeva che era un giocatore importante, che può fare bene e crescere tanto. Io lo facevo giocare da esterno perché in quella posizione può sfruttare la sua forza dirompente, ha uno strappo forte, difficile stargli dietro".