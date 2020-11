Ranieri sul grande rientro in casa Samp: "E' tornato il Candreva che tutti conoscevamo"

Claudio Ranieri parla dei recuperi della sua Sampdoria, che ha sfruttato le due settimane di sosta per riavere giocatori importanti a disposizione: "Silva si è potuto allenare bene, Candreva ci ha già fatto vedere che è tornato il Candreva che tutti conoscevamo. Keita Balde si sta curando, credo che farà in tempo a giocare negli ultimi giorni di dicembre e Gabbiadini questa settimana ha fatto l'allenamento con noi, ha sopportato bene i carichi di lavoro anche se non erano come gli altri. Sarà disponibile e me lo porterò in panchina".