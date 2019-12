Ranieri sul mercato: "Otto rinforzi! Scherzi a parte, ne parleremo a breve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinforzi per la Sampdoria? Claudio Ranieri lo dice scherzando in conferenza stampa: "Sette-otto… Battute a parte, dopo la gara con la Juve inizieremo a parlare per capire cosa fare affinché la Sampdoria resti in serie A". A centrocampo per esempio i blucerchiati hanno qualche problema: "Vieira squalificato è una grossa perdita perché recupera molti palloni. E' un giocatore che sta crescendo. All'inizio faceva qualche errore di passaggio. Ora sta crescendo moltissimo, sono molto felice. Thorsby potrebbe essere una soluzione là in mezzo".