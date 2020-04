Ranieri sulla Roma: "Quando potrà trattenere i campioni tornerà a vincere"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria ma legato a doppio filo con la Roma visto il suo lungo passato in giallorosso, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato anche della squadra capitolina: "Mi fa sempre un certo effetto tornare all'Olimpico: sono tornato due volte dopo tanti anni che sono andato via, ma è sempre una grande emozione". Poi su De Rossi: "Ha il carattere e il carisma per fare l'allenatore. Riuscirà a calarsi in questa nuova dimensione". Poi sulla mancanza di vittorie negli ultimi anni giallorossi: "La politica di vendere sempre i migliori giocatori non paga, ma sappiamo benissimo che oggi le squadre sono imprese. Quando ci sarà la possibilità di trattenere di nuovo i campioni, la Roma tornerà a vincere".