Ranieri tiene alta la guardia: "Ai ragazzi ho detto: 'Non sgarrate sennò divento pazzo'"

Claudio Ranieri tiene alta la guardia della sua Sampdoria, nonostante la vittoria di questa sera contro il Cagliari che ha ulteriormente allontanato i blucerchiati dalla zona retrocessione. "Nella mia filosofia c'è il credo che dobbiamo lottare sempre - ha detto in conferenza stampa -. Non è fatto nulla finché la matematica non ti conforta, a maggior ragione in un campionato particolare post covid. Ogni settimana giochi tre partite, ci sono nove punti a disposizione e fai presto a tornare con l'acqua a bordo labbra. Dobbiamo continuare ad essere determinati. Non guardo la classifica né sopra né sotto e l'ho detto ai miei giocatori: 'Adesso vi conosco sempre meglio e so quello che mi potete dare. Non sgarrate sennò divento pazzo'".

