© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri s'è soffermato anche sul trequartista argentino Gonzalo Maroni, calciatore arrivato in estate pienamente recuperato dopo l'infortunio della prima parte di stagione: "Non conosce il campionato italiano. Ha bisogno di un certo adattamento. Ho parlato con lui, lo vedo molto bene. E' un ragazzo che deve capire il calcio italiano perché in Argentina prendeva palla, faceva il numero e recuperava. In Italia non c'è tempo di recuperare".