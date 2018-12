Ranking UEFA 2018: crolla il Milan, sale l'Inter. Bene anche la Roma

© foto di PHOTOVIEWS

Sul proprio sito ufficiale, la UEFA ha reso noto il ranking dei club fino alla 100esima posizione, aggiornando anche circa la posizione dei club italiani presenti, ben sette. Notevole passo in avanti dell'Inter, che guadagna quasi 30 posizioni in classifica, mentre Juve e Napoli si mantengono stabili, così come la Lazio. Sale la Roma grazie all'exploit in Champions League, mentre crolla il Milan, dal 53esimo posto a fine 2017/18 al 76esimo attuale.

5) Juventus - 120.000 (quinta a fine 2017/18)

12) Roma - 79.000 (21esima a fine 2017/18)

16) Napoli - 73.000 (17esimo a fine 2017/18)

37) Fiorentina - 39.000 (30esima a fine 2017/18)

39) Lazio - 37.000 (36esima a fine 2017/18)

55) Inter - 26.000 (83esima a fine 2017/18)

76) Milan - 19.000 (53esimo a fine 2017/18)

Di seguito le prime dieci a livello europeo invece:

1) Real Madrid - 144.000

2) Barcellona - 127.000

2) Bayern Monaco- 127.000

4) Atlético Madrid - 125.000

5) Juventus - 120.000

6) Paris Saint-Germain - 101.000

7) Siviglia - 99.000

7) Manchester City - 99.000

9) Porto - 90.000

10) Arsenal - 86.000