Ranking UEFA aggiornato, tutto stabile in vetta. Salgono Inter e Napoli

La UEFA, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il ranking riguardante i club europei dopo il ritorno degli ottavi di Champions, quello della Roma in particolare, l'andata degli ottavi di Europa League. Invariate le posizioni di testa, mentre perde un posto il PSG, che da sesto passa settimo subendo il sorpasso del Siviglia. In tema italiana, sempre quinta la Juventus, sempre dodicesima la Roma, mentre il Napoli sale dal sedicesimo al quattordicesimo piazzamento. Nulla di nuovo per Fiorentina e Lazio, mentre l'Inter fa un balzo di sette posizioni arrivando al 45° posto della graduatoria internazionale per club.

1 - Real Madrid

2 - Bayern Monaco

3 - Barcellona

4 - Atletico Madrid

5 - Juventus

6 - Siviglia

7 - PSG

8 - Manchester City

9 - Porto

10 - Arsenal

12 - Roma

16 - Napoli

38 - Fiorentina

39 - Lazio

52 - Inter

76 - Milan

91 - Atalanta

92 - Sassuolo

93 - Torino

94 - Sampdoria