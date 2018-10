Ranking UEFA, duello per il 2° posto: ora l'Inghilterra è avanti

Ore 13.03 - L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è ancora deluso dopo la sentenza del Tar Lazio: "Hanno allungato i tempi in maniera esagerata - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - per farci arrivare a questo stato di cose. Ed è l'ennesima puntata di una stagione...

Barcellona-Inter 2-0, Sport: "Regalo per Messi"

Barcellona-Inter 2-0, Tuttosport: "Rafinha spietato ex"

Il Corriere della Sera: "La Lazio non può sbagliare col Marsiglia di Garcia"

Milan, ecco l'Europa League. Il QS-Sport: "Rino in difesa"

Milan, La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "La sfida di Gattuso"

Libero: "Il Barça è troppo per l'Inter"

Prosegue la battaglia punto a punto tra Italia e Inghilterra al secondo posto del Ranking UEFA. Dopo le partite di ieri, tornano avanti le squadre di Premier League grazie al pareggio del Tottenham ad Eindhoven e, soprattutto, alla vittoria del Liverpool contro la Stella Rossa. Nel Ranking stagionale al primo posto c'è sempre la Germania, poi Spagna e Italia. In basso il grafico.

