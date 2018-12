© foto di Imago/Image Sport

L'Europa League non aiuta l'Italia a scalare la classifica del ranking UEFA. La due giorni disastrosa in Champions League è infatti stata seguita dalla disfatta totale nella seconda competizione. E il nostro Paese perde ulteriori posizioni rispetto all'Inghilterra: il ventilato sorpasso al secondo posto in questa stagione è ormai poco più che un miraggio. I pericoli arrivano invece da dietro: la Germania ha al momento la seconda miglior prestazione stagionale, dietro solo alla Spagna sempre più prima. Considerato che a fine anno sarà scartata la stagione 2014/2015, il quarto prossimo per l'annata a venire è quasi una certezza. La Francia, comunque, resta molto distanziata. In basso la grafica.