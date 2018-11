Ranking UEFA, l'Inghilterra allunga sull'Italia al secondo posto

© foto di Raimondo De Magistris

L'Inghilterra allunga sull'Italia al secondo posto nella classifica per il Ranking UEFA dopo questa due giorni di Champions League. Le squadre inglese hanno collezionato tre vittorie e una sconfitta, mentre quelle italiane un successo, due pareggi e un ko.

Nel ranking complessivo saldamente al comando la Spagna, che è avanti anche in quello stagionale con la Germania alle sue spalle. In basso la tabella.