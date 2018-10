Ranking UEFA, l'Italia supera l'Inghilterra e sale al secondo posto

Le 4 vittorie nell'ultima giornata di Champions League hanno riacceso i riflettori sul calcio italiano, ma soprattutto portato benefici a livello di ranking UEFA. L'Italia infatti, dopo questa giornata, è balzata al secondo posto superando l'Inghilterra. E il merito come detto è dell'ottimo inizio generale della stagione europea che ha portato l'Italia al primo posto (5.357 punti) per quanto riguarda la sola classifica di quest'anno. La UEFA come noto calcola il ranking su base quinquennale e nonostante il pessimo 2015/2016 l'Italia è riuscita a superare l'Inghilterra, seppur di pochi decimi di punto. In testa resta saldamente la Spagna, che almeno per un altro paio di stagioni non avrà di che temere. Chiudono la Top5 Germania e Francia. Di seguito la tabella completa con le classifiche annuali e con quella finale (penultima colonna).