Ranking UEFA per club, dominio spagnolo. Juve stabile al quinto posto

Come detto questa mattina l'Italia ha superato l'Inghilterra nel Ranking UEFA, dopo i 4 successi in Champions League. Un cambiamento importante nella graduatoria dei principali campionati europei, mentre per quanto riguarda i singoli club poco è cambiato dopo la seconda giornata dei gironi di Champions. Stabile al primo posto, con ampio margine sulle inseguitrici, c'è il Real Madrid, mentre Barcellona e Atletico Madrid guadagnano una posizione ai danni del Bayern Monaco. Stabile al quinto posto, con parecchi punti di vantaggio sul Siviglia, ecco la Juventus. Chiudono la top10 PSG, Manchester City, Porto e Arsenal.

Le altre italiane presenti sono Roma (13), Napoli (14), Fiorentina (36), Lazio (40), Inter (54), Milan (83), Atalanta (84), Sassuolo (88), Sampdoria (89) e Torino (90).