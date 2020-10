Ranocchia: "Altrove avrei giocato di più, ma il mio pensiero è solo vincere con l'Inter"

vedi letture

Andrea Ranocchia, autore di un'ottima prestazione nel successo dell'Inter contro il Genoa, ha parlato a Sky Sport rispondendo anche ad una domanda sui possibili rimpianti per aver giocato poco in nerazzurro in questi anni: "Probabilmente se fossi andato in un'altra squadra avrei giocato di più, ma la dedizione a questi colori e a questa maglia è assoluta. Cercare di vincere con questi colori vale la pena. E' un piacere allenarsi e giocare con questi campioni, si migliora ogni giorno. L'opportunità di giocare ce l'ho sempre avuta e ho cercato sempre di farmi trovare pronto. Faremo quest'anno qui e poi vedremo, sperando di arrivare in fondo a tutte le competizioni".