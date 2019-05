© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia in settimana ha rinnovato il contratto con l'Inter fino a giugno 2021. Dopo qualche settimana di trattativa, il difensore classe '88 ha raggiunto l'accordo per portare avanti un matrimonio che va avanti dal 2011.

Ranocchia dopo il rinnovo - Quest'oggi, il difensore nerazzurro ha commentato con estrema soddisfazione l'intesa raggiunta: "Tra due anni saranno 11 stagioni in nerazzurro, sono tanti anni e sono contentissimo perché questa per me è una famiglia. La trattativa è stata abbastanza semplice, non è stata per niente lunga, sono contento che è stato riconosciuto il mio attaccamento, la mia professionalità durante ogni giorno di allenamento e durante le partite che ho disputato quindi sono felice e spero nei prossimi due anni di togliermi soddisfazioni e di arrivare a raggiungere dei traguardi che ormai mancano da troppo tempo in questa squadra", ha detto a 'InterTV'.