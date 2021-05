Ranocchia e lo Scudetto: "Ti ho sognato a lungo. In questi 10 anni incontrate persone straordinarie"

vedi letture

Leader nello spogliatoio, pur non essendo sempre protagonista in campo, Andrea Ranocchia ha festeggiato su Instagram lo scudetto vinto dai nerazzurri: “Ti ho sognato per tanti anni. Ho creduto in te, sempre, anche quando in pochi ci credevano ma in tanti ci speravano. Ti ho rincorso per anni sfiorandoti, guardandoti da lontano. Ti ho ammirato e maledetto ma ho sempre, e dico sempre, continuato a correre con il nero e l'azzurro. Ti ho aspettato. Attesa lunga, in alcuni momenti lunghissima, ma non mi sono mai fermato. Sempre ho sudato. Molto ho pianto, forse troppo. In questi 10 e più anni ho incontrato persone e calciatori straordinari, amici, compagni, allenatori, e tutti quelli che, di nero e azzurro, ne hanno fatto e ne fanno parte. Tutti e dico tutti importanti, con voi ho condiviso tutto me stesso, sempre! Poi i 24, i magnifici 24 ragazzi, fratelli, amici, vi dico che vi amo, vi amo con tutto il cuore, perché quel sogno lì...me lo avete fatto realizzare. SCUDETTO”.