© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La serata della Sardegna Arena ha dato due indicazioni paradossalmente controverse in casa Inter. La prima: Lautaro Martinez merita molto di più dello status di attaccante di riserva. E il gol segnato alla Sardegna Arena fa pensare che l'assenza di Icardi sia l'ultimo dei problemi. La seconda: l'attacco dell'Inter, senza Icardi, non può andare avanti così. L'inserimento di Andrea Ranocchia negli ultimi minuti se da una parte può essere vista come una soluzione in più per avere centimetri da sfruttare nell'area avversaria, dall'altra è un segnale chiaro di come il reparto sia in emergenza. Lo ha ammesso lo stesso Luciano Spalletti: senza Keita e senza Icardi e con una squadra impegnata anche in Europa League il problema è reale. Ci sarebbe la carta Politano, che a Sassuolo è esploso proprio come punta, ma in un modulo diverso. E che a Cagliari, spostato al centro, non ha funzionato. Oppure Colidio, lasciato in panchina e senza esperienza. Augurando lunga vita a Lautaro, con Milan e Roma pronte a sorpassare e agganciare i nerazzurri urge il recupero almeno di Keita, previsto per metà marzo. Per capire di più su Icardi, invece, appuntamento al prossimo post su Instagram.