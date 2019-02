© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Intervistato per la pagina YouTube di Marco Montemagno, il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia si è raccontato a tutto campo. "Quando ero all'Arezzo mio padre era il mio agente: una volta il presidente mi ha chiamato alle 3 di notte perché lui non rispondeva e mi disse che mi avevano venduto alla Fiorentina e che dovevo partire la mattina dopo. Poi alla fine saltò tutto, anche se ancora oggi non ne so il motivo. L'arrivo all'Inter? Ero in ritiro con il Genoa a Roma e non avevo avuto alcuna avvisaglia. Ero a pranzo con la squadra e il dirigente mi avvisò che Preziosi mi voleva al telefono: lui mi disse che mi avevano venduto all'Inter e che dovevo partire. Era la squadra del triplete, per me è stato come arrivare a giocare con Federer o LeBron. Allenarsi con dei campioni ti fa crescere, ti fa capire come interpretare la partita. L'agonismo era incredibile, era una guerra: non accettavano il fallimento e questo mi colpì molto. Era la prerogativa dei grandi dello sport", le parole del calciatore nerazzurro.