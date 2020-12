Raphael Guerreiro gela la Lazio prima dell'intervallo. Dortmund avanti 1-0 dopo i primi 45'

vedi letture

Borussia Dortmund in vantaggio sulla Lazio nei primi 45' con una rete arrivata negli ultimi secondi grazie a Raphael Guerreiro. Vantaggio sorprendente, in virtù di un incontro fin qui equilibrato sotto il profilo delle occasioni create e difatti lo 0-0 mantenuto fino a quasi tutta questa prima frazione era il risultato più logico.

Simone Inzaghi ritrova Milinkovic-Savic, la cui ultima partita risale all'8 novembre contro la Juventus. Ancora spazio a Hoedt come contro lo Zenit al centro della difesa. Marusic preferito a Lazzari sulla destra, davanti confermata la coppia Correa-Immobile. Tra i tedeschi spicca l'assenza di Haaland. Il norvegese era in dubbio per una botta all'anca: spazio a Reus come finto centravanti supportato da Reyna e Hazard. Indisponibili anche Emre Can e Meunier, spazio al giovane Morey sulla corsia destra e Bellingham a centrocampo, con Witsel in panchina. In panchina siede Youssoufa Moukoko, nato il 20 novembre 2004. È il più giovane esordiente della storia della Bundesliga (16 anni e un giorno) e se Lucien Favre dovesse decidere di schierarlo diventerebbe il più giovane esordiente in Champions League, battendo così il record di Celestine Babayaro, terzino norvegese che venne schierato dall'Anderlecht in una partita contro lo Steaua, nel 1994, a 16 anni e 87 giorni.

Partita equilibrata con i biancocelesti che fin qui si sono difesi molto bene, cercando di rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze e l'intesa fra Correa e Immobile. Tedeschi che provano a tenere il pallino del gioco e le statistiche difatti mostrano un evidente divario nel possesso palla, ma la manovra nello specifico porta a ben poco, con Reina impegnato in una sola occasione, prima di capitolare proprio all'ultimo: un suo rilancio dal fondo è intercettato a centrocampo, dando vita a una splendida azione a tutta velocità e finalizzata da Raphael Guerreiro.