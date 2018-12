Rapid Vienna-Inter, c'è un precedente ed è beneaugurante

© foto di Alessio Alaimo

Un solo precedente per l'Inter contro il Rapid Vienna ed è beneaugurante. Primo turno dell'edizione 1990/91 della Coppa UEFA. L'andata in Austria fu vinta dal Rapid per 2-1 con rete di Lothar Matthaus per i nerazzurri e rigore fallito da Brehme. Il ritorno a San Siro vide l'Inter ribaltare la situazione ai tempi supplementari: doppietta di Nicola Berti e gol nell'extra-time di Klinsmann.