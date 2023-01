Raspadori: "Napoli è stata la mia prima scelta. Qui il posto migliore dove crescere"

L'attaccante azzurro a DAZN, 'il posto migliore dove crescere'

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Napoli è stata la mia prima scelta perché comunque ho sentito un forte interesse da parte della società, del direttore e del mister con cui ho parlato. È stato un cambiamento importante ma sentivo che era il momento giusto di essere ambizioso, di provare ad alzare l'asticella". Giacomo Raspadori, intervistato da DAZN per il format 'Heroes', così ha spiegato il suo arrivo in azzurro. "E' stata una scelta che ho preso veramente in un attimo - aggiunge l'attaccante della nazionale - Per un giocatore con le mie caratteristiche penso che il Napoli, per il calcio che sta esprimendo negli ultimi anni, sia il posto migliore dove potersi esprimere e costruire, dover poter crescere e imparare nuove cose". (ANSA).