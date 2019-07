© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Albiol, dopo l'ufficialità del suo addio al Napoli per approdare al Villarreal, parlerà domani al Corriere dello Sport dei motivi che lo hanno portato a fare questa scelta. Intanto, al sito del quotidiano, il difensore spagnolo ha voluto ringraziare l'ambiente partenopeo: "Volevo ringraziare tutti i tifosi del Napoli, tutta la società, tutti quelli che lavorano per la società, i compagni, dal primo giorno mi hanno fatto sentire a casa. È dura lasciare Napoli dopo sei anni, qui ci siamo sentiti davvero bene sin da subito e torneremo, io e la famiglia, è casa nostra. Sono sicuro che quest'anno il Napoli vincerà lo Scudetto, torno per la festa".