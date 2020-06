Ravanelli esce allo scoperto: "Voglio diventare ds dell'Olympique Marsiglia e prendere Higuain"

Dopo i rumors delle scorse ore, arriva la conferma del diretto interessato: Fabrizio Ravanelli sogna già il colpo Gonzalo Higuain qualora dovesse diventare il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia. Intervistato da Le Phoceen, 'Penna Bianca' ha parlato infatti così del suo futuro: "Mi interessa il ruolo da direttore sportivo del Marsiglia. Il club mi è rimasto nel cuore. Appena arrivato, mi sono subito innamorato della città e dei tifosi. Higuain? Potrebbe essere un giocatore importante per l'OM in Champions. Ci sono possibilità che lasci la Juve e a 32 anni potrebbe magari essere preso in prestito", le sue dichiarazioni sul centravanti in uscita dalla Juventus.