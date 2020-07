Ravanelli: "Porterei Higuain a Marsiglia, città simile a Napoli. Per ora il posto è vacante..."

vedi letture

Fabrizio Ravanelli e la possibilità di portare Gonzalo Higuain all'Olympique Marsiglia. L'ex attaccante della Juventus ha spiegato da dove nasce questa idea nel corso di una intervista a 'Tuttojuve.com': "Era uscita fuori la possibilità che potessi andare a fare il direttore sportivo a Marsiglia, la carica è ancora vacante ma per il momento non c'è nulla. Mi era stata fatta la domanda sul quale giocatore bianconero vedrei meglio in Francia, ho risposto Higuain perché Napoli è simile a Marsiglia a livello di ambiente e calore, per questo a mio parere potrebbe essere amato come il Ronaldo della Juventus e diventare un beniamino per i tifosi di casa".