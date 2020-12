Ravanelli su Dybala: "Anche i campioni vanno in debito di fiducia. Un gol e tornerà grande"

Fabrizio Ravanelli, storico ex attaccante della Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport dicendo la sua sul momento che sta attraversando Paulo Dybala: "In questo momento il ritardo di condizione è sotto gli occhi di tutti, gli infortuni e i problemi fisici che ha avuto lo stanno rallentando. Poi c'è anche il problema mentale, a volte anche i grandi campioni vanno in debito di fiducia, in questa fase non tenta le giocate a cui ci aveva abituato. Gli serve un gol, una magia, un lampo che possa riaccenderlo e poi rivedremo il solito Dybala di sempre".