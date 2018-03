Razvan Marin per la Roma: il pupillo di Hagi col vizietto del gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il destino belga di Razvan Marin non era facile da pronosticare, perché il centrocampista scuola Viitorul, formazione controllata da Gheorge Hagi nella cui accademia lo stesso classe 1996 di Bucarest si è formato, era seguito in Italia. C'era la Fiorentina, c'era la Roma e dopo una stagione da protagonista allo Standard Liegi, ci sono ancora. Marin è giocatore polivalente, eclettico, elogiato anche dal connazionale Christian Chivu: gol, assist, sa giocare come interno di centrocampo, da esterno e fa male anche in zona realizzativa. La società giallorossa continua a pensarci, più di tutte: per il club di Liegi è stata un'occasione vera e propria, visto che è costato soltanto 2 milioni di euro circa. Pupillo vero e proprio di Hagi sr, ha iniziato come regista ma può ricoprire appunto tutti i ruoli della mediana. E i vizietto del gol intriga non poco Monchi e Di Francesco...

Data di nascita: 23 maggio 1996

Squadra: Standard Liegi

Scadenza contratto: 2021

Formazioni interessate: Roma, Fiorentina